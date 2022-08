1000 Aussteller und zigtausende Besucher beim Bayerischen Flohmarkt

Von Samstag bis Montag wird es rund um Türkheim eng. Bayerischer Flohmarkt, Country- und Gartenfest in Irsingen und Skyline Park bei Nacht. Beim Flohmarkt ist ein „alter Bekannter“ der Star.

Drei Tage Sonnenschein haben die Wetterfrösche vorausgesagt. Dies verschafft Schnäppchenjägern ausreichend Gelegenheit, auf dem Bayerischen Flohmarkt – dem größten Familien-Event im Allgäu – zu handeln und zu feilschen was das Zeug hält. In Irsingen findet am Wochenende das beliebte Countryfest statt, und im Skyline Park heißt es „Skyline Park bei Nacht“. Rund um Türkheim könnte es daher an diesem Wochenende eng werden.

Veranstalter Emil Mayer von „Hand4event“ rechnet mit etwa 1000 Ausstellern aus ganz Deutschland, der Schweiz und Österreich, die ihre Schätze von Dachboden und Keller im Gewerbegebiet Irsingen-Unterfeld zu Geld machen wollen.

Die Freude darüber, dass nach zweijähriger Corona-Abstinenz wieder ein Flohmarkt stattfinden kann, steht dem Türkheimer Unternehmer ins Gesicht geschrieben.

Zum großen Flohmarkt bei Irsingen kommt wieder Ludwig Hofmeier von "Bares für Rares"

Zugpferd des Marktes unter freiem Himmel ist auch diesmal wieder Ludwig Hofmeier, langjähriger Star des ZDF-Klassikers „Bares für Rares“. Wer erinnert sich nicht daran, wenn der Kunst-Experte enttäuschten oder auch von einem Geldsegen überraschten Anbietern mit einem Lächeln und dem Spruch: „Gell, Sie sind zufrieden“ herzlich für ihren Besuch dankte.

Von der beliebten TV-Show hat sich der 80-jährige Händler im bunten Hemd und passenden Hosenträgern aus Altersgründen verabschiedet. Doch der Irsinger Trödelmarkt fasziniert den „Handstand-Luggi“ – er lief mal auf Händen von Regensburg nach Rom“ nach wie vor. „Flohmärkte in München und Hamburg können sich nicht mit dem in Irsingen messen, das Angebot an Kunst und Krempel ist einmalig,“ schwärmt er und sagt zu, Exponate der Besucher kostenlos zu schätzen.

Kunst, Kitsch und Krempel wechseln von Samstag, 13. August, bis Montag, 15. August (Feiertag Maria Himmelfahrt) auf dem Bayerischen Flohmarkt für ein paar Euro die Besitzerin oder den Besitzer und auch Sammlerinnen und Sammler finden alles, was ihr Herz begehrt. Sakrale Kunstwerke ebenso wie Schmuck, Klamotten aus erster und zweiter Hand, Puppen, Bären, Schaukelpferde, allerlei Stofftiere, Bücher, Mini-Oldtimer, aber auch Bücher und Schallplatten. Also Trödel in Hülle und Fülle.

Auch für Kinder ist beim Flohmarkt allerhand geboten

Und während die Eltern an den Ständen und Buden nach nützlichem und skurrilem Trödel suchen und stöbern, können sich ihre Kinder beim Bungee-Jumping vergnügen, Karussell fahren oder sich in einem 30.000 Liter fassenden Wasserbecken tummeln. Auch Pony- und Eselreiten wird angeboten.

Und weil die pure Lust am Feilschen hungrig und durstig macht, ist auch für das leibliche Wohl der kleinen und großen Besucher bestens gesorgt.

Es gibt eine Gastro-Meile mit 35 Betrieben auf dem Flohmarkt

35 Gastronomie-Betriebe haben eine 150 Meter lange, kulinarische Meile bestückt und servieren Gaumenfreuden aus aller Welt. Auch Vegetarier kommen auf ihre Kosten. Doch damit nicht genug. Auch in einem bayerischen Biergarten kann man sich vom Schauen und Staunen entspannen.

„Für Besucher, die mit dem Auto anreisen, gibt es reichlich Parkplätze,“ versichert Veranstalter Emil Mayer. Auf einer Fläche von zehn Hektar können die fahrbaren Untersätze abgestellt werden. Ein Angebot, das noch nie voll in Anspruch genommen wurde.

Weil in diesem Jahr Bayerischer Flohmarkt sowie „Country-und Gartenfest“ gleichzeitig stattfinden, hat die Gemeinde Türkheim in Person von Bürgermeister Christian Kähler in Absprache mit Robert Frei, Vorsitzender des Musikvereins, ganz Irsingen zur Park-Verbotszone erklärt. Das bedeutet: Parken dürfen im Dorf nur Irsinger Dorfbewohner und Anwohner.