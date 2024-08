Abenteuer für Großstadtkinder in Türkheim

Schon zum dritten Mal waren 90 Kinder in der Zeltstadt auf dem Salamander-Sportplatz in Türkheim zu Besuch. Die Ferienkinder im Alter von sieben bis fünfzehn Jahren kamen aus München und seinem Umland, aber auch aus Kaufbeuren, Berlin und anderen europäischen Ländern wie Frankreich und Italien. Eine gemischte Gruppe also, die in Türkheim zwei abenteuerliche Ferienwochen verbringen durfte.

