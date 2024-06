Aggressiver Gast beißt Polizist

Ein Betrunkener hat am Samstagabend in Türkheim erst einen Polizisten gebissen und sich anschließend selbst verletzt.

In einer Gaststätte in Türkheim ist es am Samstagabend zu einem Polizeieinsatz gekommen. Wie die Polizei mitteilt, wollte ein betrunkener 31-Jähriger das Lokal nicht verlassen, obwohl ihn der Wirt dazu aufgefordert hatte. Weil sich der 31-Jährige auch gegenüber den Beamten aggressiv und uneinsichtig verhielt, wurde er in Gewahrsam genommen. Dabei leistete er laut Polizei massiven Widerstand und biss einen der Beamten. Anschließend fügte sich der Mann selbst Verletzungen zu und wurde deshalb in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht. Den Mann erwarten nun unter anderem Strafanzeigen wegen tätlichen Angriffs und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und Beleidigung. (mz)