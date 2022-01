Ausgezeichnet: Die Bücherei der Türkheimer Mittelschule ist topfit

Das Kultusministerium würdigt die Ausstattung, die Anzahl und das Niveau der Bücher der Schulbibliothek der Ludwig-Aurbacher Mittelschule in Türkheim.

Freude in der Türkheimer Mittelschule: Vom Kultusministerium wurde die Bibliothek der Mittelschule mit einem Gütesiegel ausgezeichnet.

Ausgezeichnet – das sind sie, die 30 bayerischen Schulbibliotheken, die das erste Gütesiegel „Treffpunkt Schulbibliothek – Fit in Medien!“ erhalten haben. So heißt es in der Mitteilung von #lesen.bayern, in dem die Mittelschule Türkheim über genau diese Auszeichnung informiert wurde.

Die Schulbücherei in Türkheim ist fester Bestandteil des Schullebens

51 Schulbibliotheken haben sich beworben, 30 erhielten das Gütesiegel. In allen vier geforderten Teilbereichen erhielt die Schulbücherei der Ludwig-Aurbacher Mittelschule von der fachkundigen Jury die notwendigen Punktzahlen. Sie bescheinigt damit, dass die Schulbibliothek nicht nur gut ausgestattet ist, sondern auch „durch diverse inner- und außerunterrichtliche Aktionen und Veranstaltungen einen festen Bestandteil des Schullebens darstellt.“

Was die Ausstattung, Anzahl und das Anspruchsniveau der Bücher betrifft, lohnt es sich, einen Blick in die Vergangenheit zu werfen. Die Bücherei ist eine über viele Jahre gewachsene Sammlung. Ein bedeutender Teil besteht aus Buchspenden von Walter Mirbeth und dem von ihm gegründeten Verein „Türkheimer Buchwoche“. Bücher sind das eine Standbein einer Bibliothek.

Dass die Mittelschule mit ihren Konzepten auf dem richtigen Weg ist, wurde ihr mit dieser Auszeichnung bescheinigt. Diesen Weg weiter zu führen, ist gemeinsames Anliegen von Lehrkräften, der Bücherei-Arbeitsgemeinschaft, ehrenamtlich Tätigen sowie allen lesebegeisterten Schülern.