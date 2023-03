Beim Überholen nicht aufgepasst: Unfall auf der A96

Trotz Vollbremsung konnte ein 22-jähriger Autofahrer einen Unfall auf der A96 bei Türkheim nicht mehr verhindern. Ein 52-Jähriger Lkw-Fahrer muss mit einem Bußgeld rechnen.

Laut Polizei fuhr ein 52-jähriger Brummifahrer mit seinem Lkw samt Anhänger die BAB A 96 in Richtung München. Kurz nach der Anschlussstelle Bad Wörishofen/ Türkheim wollte er ein vor ihm fahrendes Fahrzeug überholen und wechselte auf den linken Fahrstreifen. Dabei übersah er den mit höherer Geschwindigkeit von hinten kommenden Audi eines 22-Jährigen. Der Audifahrer konnte trotz Vollbremsung eine Kollision mit dem Lkw-Anhänger nicht mehr verhindern. Glücklicherweise wurde keiner der Unfallbeteiligten verletzt. An der Fahrzeugfront des Audi entstand ein Schaden in Höhe von circa 5000 Euro. Bei dem Anhänger wurde lediglich ein Rücklicht beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf circa 300 Euro. Den Unfallverursacher erwartet nun ein Bußgeldverfahren. (AZ)