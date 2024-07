Besonderer Austausch: Kalifornien ist in Türkheim ganz nah

Türkheims Gymnasium ist international: 18 Austauschschülerinnen und -schüler aus Kalifornien, USA, sind mit ihren Lehrerinnen zu Besuch. Sie lernen nicht nur den Schulalltag kennen, sondern auch deutsche Kultur und Geschichte: Ob Brezeln backen, das Schloss Neuschwanstein oder der bewegende Ausflug nach Dachau – alles ist dabei.

Die Lehrerinnen Rhianna Johnson und Monica Pizzia haben die Schülerinnen und Schüler aus den USA nach Bayern begleitet. Johanna Janker organisiert den Austausch am Joseph-Bernhart-Gymnasium Türkheim und freut sich: „Die Resonanz ist sehr groß.“ Dies trotz der hohen Kosten von mindestens 3500 Euro. Die Familien haben aber genügend Vorlaufzeit, um das Geld einzuplanen, meint Janker. Da die Nachfrage größer ist, als Plätze verfügbar sind, werden im Oktober 2024 die Plätze ausgelost. An Ostern 2025 geht es für die Kinder aus dem Unterallgäu dann zu ihren

Brezelbacken in Mindelheim wird für die Kinder aus Amerika zum Erlebnis

Die Schülerinnen und Schüler aus Kalifornien sind zwischen zwölf und 16 Jahren alt und gehen in die „Middle School“. Das ist vergleichbar mit den Klassenstufen 6 bis 8 in Deutschland. Sie lernen nicht nur den Schulalltag des Gymnasiums in Türkheim kennen, sondern erleben auch viele Ausflüge. Das Schloss Neuschwanstein gehört dazu, sagt Janker. Doch auch das ehemalige Konzentrationslager Dachau besuchen die Amerikaner. „Da haben schon ein paar geweint“, berichtet Janker. Das sei zwar nicht so schön, aber „echter und wichtiger zu lernen als Schloss Neuschwanstein“ für die jungen Austauschschüler und die Lehrerinnen, so Janker. Auch für Leyelle Johnson, die 14 Jahre alt ist, war Dachau eine besondere Erfahrung. Die 13 Jahre alte Alix Smith findet das Schloss Neuschwanstein dafür besonders schön zu sehen. „Wir sind sehr überrascht, wie grün hier alles ist“, staunen die beiden Mädchen auch über die Landschaft in Bayern.

Der Austausch ist nicht gerade billig

Ein weiteres Highlight ist das Brezelbacken bei der Bäckerei Fässler in Mindelheim. Für die amerikanischen Austauschpartner ist es eine besondere Erfahrung, selbst an etwas so „typisch Deutschem“ teilzunehmen, sagt Lehrerin Monica Pizzia. Es ist ihr erster Besuch in Deutschland. Sie genießt es besonders, Zeit bei ihren deutschen Gastfamilien zu verbringen, von ihnen zu lernen und neue Menschen kennenzulernen. „Das Wetter ist sehr unvorhersehbar“, bemerkt Pizzia, „ich habe zur Sicherheit immer einen Regenschirm dabei.“ Rhianna Johnson findet die vielen Regeln in Deutschland schwierig zu lernen. Es gebe für alles Mögliche immer verschiedene Regeln, fällt ihr dabei auf. Auch die Schule sei anders als in den USA: In San Diego Oceanside gibt es Sicherheitspersonal vor der

Janker engagiert sich leidenschaftlich für den USA-Austausch. Während schlechte Englischnoten frustrieren können, motiviere der direkte Kontakt und die Gespräche mit den Amerikanern die Schüler, meint sie. Nicht nur die Acht- und Neuntklässler profitieren davon, sondern die gesamte Schule. So organisiert Jankers P-Seminar etwa ein bayerisches Frühstück. Der Austausch fördert auch Freundschaften: Eine deutsche Familie, die eine Begleitperson beherbergte, ist seitdem eng mit ihr befreundet. Solche Verbindungen entstehen oft über das Austauschprogramm hinaus und sind unbezahlbar.