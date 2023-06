Türkheim

Besuch mit Hund: Türkheimer Verein schickt Wohltäter auf vier Pfoten

Plus Hunde machen viele Menschen glücklich. Doch in manchen Lebenssituationen ist die Haltung eines Tieres nicht möglich. Ein Türkheimer Verein hilft.

Die freundlichen Hunde Luz und Kiko laufen schwanzwedelnd auf Aline Kraus zu, legen die Vorderpfötchen sanft auf die Beine der im Rollstuhl sitzenden jungen Frau und lassen sich mit Begeisterung ein Leckerli füttern. Aline strahlt übers ganze Gesicht, die Fellnasen haben genauso viel Spaß. Solch schöne Momente machen zwölf Hunde-Mensch-Teams des Vereins „Besuch mit Hund“ aus Türkheim möglich.

Hunde bringen Abwechslung und Freude in den Alltag von Menschen, ist die Vereinsvorsitzende Maren Agricola überzeugt. Als sie im Jahr 2019 den Verein „Besuch mit Hund“ in Türkheim mit begründete, war Alines Mama die Erste, die sich meldete, um das Angebot anzunehmen. „Ich mag Tiere und es macht einfach Spaß, Zeit mit ihnen zu verbringen“, sagt Aline Kraus, die es besonders genießt, mit den Hunden und der netten Hundehalterin einen Spaziergang zu machen. Die Vierbeiner hätten sich erst an den Elektrorollstuhl gewöhnen müssen, erinnert sie sich. Inzwischen seien alle ein richtig gutes Team. „Es ist zudem eine schöne Freundschaft entstanden“, erzählt Maren Agricola dankbar. Die Hundetrainerin achte stets darauf, dass Teams und Besuchte zusammenpassen, um allen Beteiligten ein positives Erlebnis zu schenken. Neben Privatpersonen würden eigentlich auch Einrichtungen wie Altenheime oder Kindergärten besucht, erzählt sie, doch Corona stoppte das Engagement und ließ es bisher noch nicht wieder aufleben. Die Verunsicherung sei immer noch groß. „Das finde ich sehr schade, wir könnten für den Besuch ja auch in den Garten gehen“, gibt sie zu bedenken, sogar vom Balkon aus könnte eine Kommunikation stattfinden.

