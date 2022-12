Betreiber: „Es existiert kein Risiko durch den Wertach-Probestau“

Plus Die Wertach soll vor dem Wasserkraftwerk bei Türkheim probeweise um 60 Zentimeter höher angestaut werden.So könnte dort mehr Strom erzeugt werden. Das sagt Unternehmer Alois Ruf zu seinen Zielen und zur Kritik.

Herr Ruf, Sie betreiben das Wasserkraftwerk an der Wertach bei Türkheim. Jetzt soll der Wertach-Pegel um 60 Zentimeter angestaut werden. Warum?