Bürgerinfo am Montag zu möglichen Asylunterkünften in Türkheim

Eine Unterbringung von Flüchtlingen in einem Zelt, wie hier auf unserem Symbolfoto, will der Türkheimer Gemeinderat nicht. Um aber eine Zwangsbelegung der Tuirnhalle zu verhindern, sollen jetzt Standorte für Containerstandorte gefunden werden. Darüber soll am Montag bei der Bürgerinfo im Sieben-Schwaben-Saal sachlich diskutiert werden, hoffen die Verantwortlichen.

Foto: Ralf Lienert (Symbolbild)