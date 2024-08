Coole Ideen gegen den Herbst- und Winter-Blues

Irgendwann und oft viel schneller als gedacht sind auch der heißeste Sommer und die Sommerferien vorbei. Dann macht das reichhaltige Kursprogramm der Volkshochschule (VHS) Türkheim Lust auf Neues für die langen Herbst- und Winterwochen. Auf Wunsch einer Teilnehmerin und in Kooperation mit der Musikschule bietet Eva Langenwalter erstmals einen Anfänger-Ukulele-Spielkurs in der Gruppe für Erwachsene an. Und auch ihr Kinderchor wird wie gehabt im ganzen neuen Schuljahr weitergeführt.

Mit der VHS Türkheim auf den Spuren der Kelten, Römer und Alemannen

Beim künstlerischen Gestalten und bei Theateraufführungen gibt es ebenfalls Neues zu entdecken, angeboten von „Türkheimerinnen und Türkheimern für Türkheim“. Maler Markus Wachter folgt an einem Samstagnachmittag im September den Spuren von Bodendenkmälern der Kelten, Römer und Alemannen. Wer über Türkheim und seine historischen Gebäude mehr erfahren möchte, den nimmt er im Oktober mit auf eine Ortsführung. Unter der Leitung von Michaela Jakwerth können dann im November kreativ-individuelle Weihnachtskarten in Tusche und Aquarell gestaltet werden. Wie in jedem Jahr bieten auch Silvia Prestele und Zentha Rummel Selbstgebasteltes für die Weihnachtszeit an, wie Engel, Kränze und Sterne.

Auch aus der näheren Region sind Kursleiter im Winterhalbjahr mit dabei. Neu bei der VHS ist Elise Holl. Sie bringt Ideen für Deko-Artikel aus Raysin, einem lufttrocknenden Gipsmaterial mit, und für Dip-Dye-Kerzen aus farbigem Wachs - beim Basteln und Handwerken gibt es jedes Jahr neue und interessante Trends und Techniken zu entdecken. Kunsterzieherin Heidrun Schweiger aus Stockheim zeigt erste Schritte beim Malen mit Öl- und Acrylfarben. Auch Amberg schickt einen Kursleiter nach Türkheim: Fahrlehrer Uli Graßl deckt die „Geheimnisse der Straßenverkehrsordnung“ auf. An einem Abend im November geht es um Neuerungen und lieb gewordene Fehler im Straßenverkehr. Doch Uli Graßl ist auch ambitionierter Hobby-Fotograf. „Spiel mit Belichtung und Bewegung“ heißt sein dreitägiger Kurs aus Theorie und Praxis für Foto-Begeisterte.

Auch der heißeste Sommer ist irgendwann vorbei - dann sorgt die VHS Türkheim für Abwechslung

Beim Sport führen Yoga, Chi-Gong und Tae Bo die Hitliste in der VHS an. Diese und viele andere, altbewährte und beliebte Kurse in Bewegung sind besonders für berufstätige Menschen lohnend, weil flexibler als beispielsweise eine Mitgliedschaft im Fitness-Studio. Anleitung wie man´s macht ist im Kurs auch immer dabei. Beim Fremdsprachenangebot werden einige Kurse im neuen VHS-Jahr weitergeführt, aber der Trend gehe zu mehr Einzelunterricht als früher, so Monika Eidloth. Sie ist für das Erwachsenen-Programm-Angebot der VHS zuständig. Insgesamt seien durch diese Entwicklung Kursleiter stark ausgebucht und hätten dann oft kaum noch Möglichkeiten, die traditionellen Kurse in der Gruppe weiter anzubieten.

Das vollständige Programm der VHS Türkheim ist online unter www.vhs-tuerkheim.de einsehbar. In gedruckter Ausführung liegt es schon seit Tagen an vielen Orten in Türkheim aus. Seit dieser Woche laufen die Anmeldungen, entweder online oder telefonisch unter 08245/967188. In den Sommerferien ist das Büro der VHS Türkheim nur am Vormittag von 9 bis 10 Uhr besetzt.