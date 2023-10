Das lange Warten auf den Türkheimer Untreue-Prozess

Plus Seit Monaten sind die Ermittlungen gegen einen ehemaligen Mitarbeiter im Türkheimer Rathaus abgeschlossen. Jetzt liegt der Fall beim Amtsgericht. Doch das kann dauern.

Hohe Wellen schlugen die Ermittlungen wegen des Verdachts der Untreue gegen einen leitenden Mitarbeiter im Rathaus Türkheim in den vergangenen Monaten. Und der Fall ist noch nicht abgeschlossen. Nachdem die Staatsanwaltschaft Memmingen im Sommer die Ermittlungen abgeschlossen hatte, erteilte das Amtsgericht Memmingen einen Strafbefehl, zu dem der Angeklagte Stellung nehmen konnte. Der Angeklagte habe diesen Strafbefehl aber nicht akzeptiert und Einspruch dagegen den eingelegt. Damit kommt es auch zu einem öffentlichen Prozess – nur wann das sein wird, steht immer noch nicht fest.

Der Markt Türkheim hatte Anfang Juni wie berichtet die Konsequenzen aus den staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen wegen des Verdachts der Untreue gegen eine Führungskraft der Rathausverwaltung gezogen und sich von dem langjährigen Mitarbeiter getrennt.