Das Programm der Tükheimer Volkshochschule bietet Allerlei zu Ostern

Die Anmeldung für die Osterferienkurse der VHS läuft: Kinder und Eltern können zwischen 37 Veranstaltungen wählen. Da dürfte für alle Vorlieben etwas dabei sein.

Die Vorfreude auf Ostern wird mit einem der vielen bewährten Bastel- und Backkurse geweckt. Kunstvolle Osterkerzen und lustige Osterhasen sind natürlich dabei. Andere Handarbeiten wie das Flechten von Makrameebändern, von Perlenketten und das Töpfern sind immer wieder begehrt. Passend zum Frühling dürfen bunte Eier aus Modelliermasse geformt werden, die auch für die Osterzeiten der nächsten Jahre erhalten bleiben. Unter der Leitung des Türkheimer Schreiners Michael Huber in seiner hiesigen Schreinerwerkstatt können Kinder ab acht Jahren mit einem Insektenhotel am 2. April etwas Praktisches und Nützliches bauen und ausstatten.

In den Osterferien endlich wieder raus ins Freie mit den Kursen der VHS Türkheim

Im Frühling wollen Kinder aber vor allem eins: endlich wieder ins Freie. Das macht die Waldreitschule St. Anna in zwei Kursen für Fünf- bis Zwölfjährige möglich. Unter der Aufsicht von Andrea Thoms dürfen sie ein Pony führen und dann sogar auf seinem Rücken sitzen und sich wie ein Indianerkind fühlen. Am 30. März und am 2. April, jeweils von 10 bis 13 Uhr.

Claudia Meier von der Volkshochschule Türkheim. Foto: Sabine Schaa-schilbach

Wen mehr Technisches interessiert, der kann am 28. März beim ganztägigen Ausflug in die Feuerwehr-Erlebniswelt in Augsburg mitfahren. Da können sich Kinder ab sieben Jahren als Fahrer eines Feuerwehrautos fühlen, eine Feuerwehrleiter hochklettern oder einen Brand löschen, zumindest virtuell. Es gibt spannende Shows, und alle dürfen auf dem Gelände frei herumlaufen. Für einige Kinder könnte auch schon die Fahrt nach Augsburg eine Premiere sein: nicht mit Auto oder Bus, sondern spannend, mit der Bahn von Buchloe nach Augsburg und dann weiter mit der Tram durch die Stadt.

Der Theater-Workshop der VHS Türkheim ist immer wieder ein Höhepunkt

Gleich über einen kürzeren und zwei längere Vormittage vom 3. bis zum 5. April kann unter der Leitung von Sandra Pagany ihr Theater-Workshop besucht werden. Ein Koffer voller bunter Kostüme, laute und leise Rollen, mit und ohne Text – und zum Abschluss eine kleine Aufführung für Freunde und Familie. Eine Chance für Kinder von sieben bis zwölf Jahren, ihre darstellerischen Fähigkeiten zu entdecken und zu entwickeln.

Unter www.vhs-tuerkheim.de können alle Osterferienkurse der VHS Türkheim aufgerufen werden. Es gibt für jeden eine Beschreibung und anschauliche Bilder dazu. Außerdem ist ersichtlich, ob noch Plätze frei sind. Da heuer schon am ersten Tag einige Kurse ausgebucht waren, sollte mit der Anmeldung nicht gezögert werden. Telefonische Auskünfte gibt Ferienprogrammleiterin Claudia Meier während der Bürozeiten vormittags unter 08245/967188. Die Anmeldezeit läuft bis zum 18. März.

