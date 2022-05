Türkheim

Der Herzog förderte den Barockkünstler in Türkheim

Plus Über Jahrhunderte hinweg eine Schreinerei und der Geburtsort eines berühmten Künstlers: das Bergmüller-Haus in der Rosenstraße in Türkheim.

Von Sabine Schaa-Schilbach

Um das Jahr 1685 erbaute der Schreinermeister Hans Bergmüller das Haus mit der alten Türkheimer Hausnummer 8, heute Rosenstraße 2. Er entstammte einer Künstlerfamilie aus der Marktoberdorfer Region, zu der im 17. und 18. Jahrhundert Bildhauer, Kunstschreiner, Altarbauer und Maler gehörten. Das Herzogpaar Maximilian Philipp und Mauritia Febronia hatte zu dieser Zeit begonnen, seine Schlossresidenz in Türkheim auszubauen, genug Arbeit also und Auskommen für Künstler und Handwerker. Auch die Rosenstraße wurde damals westlich parallel zur Hauptstraße neu angelegt. Türkheim hatte damals knapp 800 Einwohner.

