Der Termin für die Bürgermeisterwahl in Türkheim steht jetzt fest

Plus Nach den Querelen um die Nominierung von Amtsinhaber Christian Kähler: SPD und CSU haben das „Kriegsbeil“ wieder begraben. Doch die Wahl wird nicht wie gewohnt ablaufen.

Der Marktrat Türkheim hat den Termin für die bevorstehende Bürgermeisterwahl festgelegt. Wenn es die gesetzlichen Vorschriften zulassen, dann soll die Wahl ausschließlich als Briefwahl stattfinden. Weiter bestimmte der Marktrat Thomas Barth von der Verwaltung zum Gemeindewahlleiter, Stellvertreter ist Wolfgang Kluge.