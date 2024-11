Die Kunst von Frauen im Fokus

„FrauenSichtWeise“: Unter diesem Motto stehen die Werke von 17 Künstlerinnen aus dem Allgäu, die gemeinsam im Kleinen Schloss in Türkheim ausstellen. Was beschäftigt Frauen heute? Aus welcher Perspektive betrachten Künstlerinnen die Welt, das Leben? Ihre Gedanken zum Thema und zur künstlerischen Umsetzung haben die Frauen in kurzen Statements und Zitaten zusammengefasst. Die Ausstellung dauert von Samstag, 23. November, bis Sonntag, 8. Dezember, und ist Samstag und Sonntag jeweils von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei. Die Vernissage ist am Donnerstag, 21. November, um 19 Uhr.

Die Kunst von Frauen wird in den Vordergrund gestellt

Zu sehen sind Werke aus den Bereichen Malerei, Zeichnung, Collage, Schmuck, Skulptur und Installation von Tanja Braun, Brigitte Dorn, Karin Dressler, Georgina Gartenbach, Andrea Huszar, Carmen Kirkpatrick-Russ, Petra Kollmannsberger, Eva Luck, Christa Ludwig, Malgorzata Metzeler, Dagmar Moritz, Amrei Müller, Ellen Neuschel, Monica Ostermeier, Elisabeth Rudolph, Elisabeth Siebierski und Sabine Würtemberger.

Mit „FrauenSichtWeise“ wird die aus zurückliegenden Jahren bekannte Ausstellungsreihe „Frauen im Schloss“, damals das Grönenbacher Schloss, fortgesetzt. Das Ausstellungsformat stellt die Kunst von Frauen in den Vordergrund. Eine besondere Wertschätzung in einer sehr lange männerdominierten Kunstwelt. Um konkret etwas für benachteiligte Frauen zu tun, wird der Erlös aus dem Verkauf von 16 kleinen Werken, die in gemeinschaftlicher Arbeit der beteiligten Künstlerinnen entstanden sind, an das Frauenhaus in Memmingen gespendet. (mz)