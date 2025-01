Ehrung beim Bäuerinnenchor

Im Rahmen seiner diesjährigen Jahreshauptversammlung, die mit einem Festgottesdienst in Maria Himmelfahrt Türkheim begann, verabschiedete der Unterallgäuer Bäuerinnenchor Hannelore Schuster (Mitte) aus Anhofen, die 48 Jahre aktive Sängerin war. Sanni Risch, Dirigentin des Chores (links), dankte auch Barbara Hampp, die aus gesundheitlichen Gründen nach fünf Jahren den Chor verlässt, und Erika Kerler: „Sie war unsere heimliche aktive Altersvorsitzende.“ In diesem Jahr feiert der Chor Ende Oktober mit einem Festsonntag sein 50-jähriges Bestehen. „Bis dahin führt uns unser Kalender zum Landfrauentag, in verschiedene Seniorenheime zu Frühlingskonzerten, im Mai zu zahlreichen Maiandachten kreuz und quer durch unseren Landkreis.“, so Irmgard Maier, Vorsitzende des Chores.

