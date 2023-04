Eierbeagla in Türkheim: Ostertradition mit Spaß-Garantie  

Plus Der Klausen- und Traditionsverein Türkheim ließ nach vielen Jahren einen alten Osterbrauch wieder lebendig werden: Das "Eierbeagla“" begeisterte die Gäste.

Schelmisch grinsend legt Werner Milantzkis sein leuchtend orangefarbenes Osterei auf die aus zwei Holzlatten bestehende Beagla-Bahn und schubst es mit dem Daumen an. Das Ei rollt los und kullert Richtung lilafarbenes Ei, das vorher von Hans Hassmann "gelegt" wurde. Er trifft nicht, die Freunde lachen. Schon vor 65 Jahren haben sie das Spiel zu jedem Osterfest gespielt und noch immer macht es Spaß.

"Ich bin positiv überrascht, dass so viel los ist", sagt Michael Hintner, Zweiter Vorsitzender des Klausen- und Traditionsvereins Türkheim, und blickt begeistert auf die Wiese im Schlossgarten. Alle acht bunt bemalten Beagla-Bahnen sind besetzt, auch beim Sackhüpfen und Eierlauf strahlen Kinder, Eltern, Omas und Opas mit der Sonne um die Wette. "Es ist cool, dass man beim Eierbeagla Zeit mit der ganzen Familie verbringen kann", sagt die elfjährige Sarah und lässt ein grünes Ei die Bahn herunterrollen. In ihrer Familie kennt man das einfache schöne Spiel schon lange. Onkel Christian Schöffel hat es regelmäßig als Kind gespielt, erinnert er sich. "Wenn es gut lief, gab es danach eine Woche Eiersalat", verrät er und lacht.