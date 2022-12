Dank Stammzellen aus Türkheim kann Amy wieder ein normales Mädchen sein

Plus Die elfjährige Amy hat vor drei Jahren ein besonderes Geschenk bekommen: Stammzellen von Eugen Peil aus Türkheim. Nun hat sie zwei verschiedene DNAs in sich.

Normalerweise kommen Zwillinge kurz hintereinander zur Welt. Bei Eugen und Amy ist das anders: Die beiden trennen 21 Jahre und 450 Kilometer, sie haben noch nichtmal dieselben Eltern. Und doch sind ihre beiden Leben untrennbar miteinander verbunden.