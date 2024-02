Ein neuer Treffpunkt für Seniorinnen und Senioren in der „Hans-kann’s“-Villa

Die Türkheimer Seniorinnen und Senioren können sich über einen neuen Treffpunkt im Waaghaus freuen – auch sonst wird ihnen einiges an Neuem geboten.

Kaffee, Brezen und Faschingskrapfen – die Gäste „Oldies but Goodies“ waren vom ersten gemeinsamen Treffen, der Premiere des Markt-Cafés im Türkheimer Waaghaus, begeistert. Jenny Lukas, die Leiterin des AWO-Ortsverbandes Türkheim, hat diese Premiere zusammen mit ihren Helfern und Helferinnen vorbereitet. In Zukunft wird das Markt-Café zweimal im Monat angeboten, jeweils am zweiten und vierten Mittwochvormittag von 9 bis 11 Uhr, durchgängig auch während der Schulferien-Zeiten.

Ida Schweizer, die Frauenbeauftragte im Sozialverband VdK, war ebenso wie die Vorstände der AWO, Regina Besch, Heidi Pienle und Irmgard Schäffler, zum ersten gemeinsamen Frühstück für die Türkheimer Seniorinnen und Senioren vorbeigekommen. So auch Hans Bleyer, ehemaliger Türkheimer Gemeinderat für 36 Jahre, und einer, der das Waaghaus in seiner heutigen Form überhaupt erst möglich gemacht hat, indem er gegen erhebliche Widerstände darauf bestand, dass das alte, vernachlässigte Gebäude von der Gemeinde nicht verkauft wurde. Deshalb auch der humorige Stammtisch-Vorschlag, es „Hans-kann’s-Villa“ zu taufen. Hans Bleyer hat die Kälberwaage und die große Heuwaage im heutigen kleinen Saal noch in Funktion erlebt. „Keiner hat das alte Gebäude so gekannt wie ich“, sagte er dazu. Dann kam er zur Gegenwart: „Es werden immer mehr Senioren bei uns. Wir müssen schauen, dass wir die aus den Wohnungen ,rauskriegen’!“ Gemeinsam in Gesellschaft, das sei einfach wichtig für alle, die im Alter allein sind.

Für Damen und Herren aus Türkheim und drumherum

Da konnten ihm alle nur zustimmen. Um die 20 Gäste waren es an diesem windigen, aber sonnigen Vormittag, Damen und Herren „ab der Lebensmitte“. Darunter Hans Hassmann, der 18 Jahre lang, mit Unterstützung seiner Ehefrau, ehrenamtlicher Seniorenbeauftragter der Gemeinde Türkheim war. Er hat an diesem Tag seine Nachfolgerin gleich mitgebracht: Elli Geiger ist die neue Seniorenbeauftragte der Gemeinde. Eine ihrer Hauptaufgaben wird die Organisation von Veranstaltungen für Senioren sein. Hans Hassmann mit seiner reichen Erfahrung wird ihr mit Rat und Tat zur Seite stehen.

Drei mit guter Laune: der bisherige Seniorenbeauftragte Hans Hassmann und die zukünftige Seniorenbeauftragte Elli Geiger (links), zusammen mit Marion Hemmer-Bachmann (rechts) vom Seniorenbüro. Foto: Sabine Schaa-schilbach

Auch sonst hat sich inzwischen viel getan bei den Angeboten für die Älteren in Türkheim. Das Seniorenbüro mit seiner Leiterin Marion Hemmer-Bachmann bietet außer einer regelmäßigen Sprechstunde immer wieder Vorträge zu wichtigen Fragen im Alter an, die, wie der letzte über die „Stolperfallen im Haus“, durchaus vergnüglich und fröhlich ausfallen können. Konkret geplant sind zwei weitere Themen, wie Pflege-Infos und Ratschläge der Polizei zum „Enkeltrick“.

Die Spielenachmittage im Waaghaus gibt es schon, mit reichhaltiger Spielbrett- und Kartenausstattung, die von Christiane Karl aus der Gemeindebücherei zur Verfügung gestellt wurde. Etwas Besonderes wird mit und vom Wanderprofi Hermann Albrecht geplant: Halbtagsausflüge und -wanderungen für Senioren, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind. Und die auf diese Weise dann doch noch einmal aus den eigenen vier Wänden herauskommen können. Auch ein Fahrdienst für Senioren sei in Planung.

Beste Stimmung beim neuen Treff im Türkheimer Waaghaus

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Markt-Café-Frühstücks waren in bester Stimmung. Es wurde viel erzählt und sogar ein bisschen gejodelt. Viele kennen sich ja untereinander. Die neuen Gäste hatten aus den AWO-Rundbriefen und durch die Zeitung davon erfahren. „Ich wollte mir das mal anschauen“, sagte eine ältere Dame, ursprünglich gebürtig aus Wiedergeltingen. Und? „Passt. Einwandfrei. Ist eine schöne Abwechslung, weil ich allein bin!“ Sie ginge auch noch zum Laufen und sei aktive Sportschützin. „Seit 30 Jahren!“ gehe sie immer freitags ins Türkheimer Schützenheim, und darauf freue sie sich jede Woche. Jetzt hat sie mit dem Markt-Café noch weitere Möglichkeiten im Monat, sich in netter Gesellschaft wohlzufühlen: das nächste Mal am 21. Februar, ab 9 Uhr im Waaghaus.