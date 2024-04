Türkheim

14:25 Uhr

Entscheidung gefallen: Türkheim will an drei Standorten Geflüchtete unterbringen

Plus Überraschend schnell entscheidet Türkheims Marktrat eine Frage, über die in den vergangenen Wochen emotional debattiert wurde. Es geht um Flüchtlingsunterkünfte.

Von Karin Donath

Es dürfte eine der kürzesten Sitzungen des Marktrates Türkheim gewesen sein: sechs Tagesordnungspunkte in knapp 20 Minuten. Dabei stand eine durchaus wichtige Entscheidung auf der Tagesordnung. Am Donnerstagabend wurde endgültig festgelegt, welche Standorte für Flüchtlingsunterkünfte an das Landratsamt gemeldet werden.

Bürgermeister Christian Kähler stellte in aller Kürze die möglichen Standorte vor und betonte, dass bei den vorangegangenen Diskussionen Einigkeit darüber bestanden hätte, statt einer zentralen Unterkunft drei dezentrale Standorte an das Landratsamt zu melden, alle mit einer Maximalbelegung von 30 Geflüchteten, die in Containern untergebracht werden. Ohne Diskussion oder Wortmeldung seitens der Markträte wurden mit 14 gegen fünf Stimmen folgende Standorte beschlossen: eine Teilfläche am sogenannten Festplatz neben dem Wertachstadion, eine Teilfläche auf dem Parkplatz Hochstraße und eine Teilfläche im östlichen Bereich des Parkplatzes am Bahnhof Türkheim. Ausdrücklich ausgenommen vom Beschluss wurde ein möglicher vierter Standort, den Peter Ostler kurzfristig ins Spiel gebracht hatte.

