Feuer in Türkheim: Brandursache noch unklar

Aus bislang ungeklärter Ursache ist am Dienstagabend ein Brand auf einem Anwesen in Türkheim ausgebrochen. Die Polizei sucht jetzt nach einer möglichen Brandursache.

Glücklicherweise war die Feuerwehr Türkheim schnell vor Ort in der Angerstraße in Türkheim und konnte ein direktes Übergreifen auf weitere Gerätschaften verhindern. Laut Augenzeugen wurde ein in direkter Nähe geparkter Traktor durch die Hitze ebenso in Mitleidenschaft gezogen.

Ob es sich bei der Brandursache um einen technischen Defekt handelt oder ob es eine andere Ursache für das Feuer gibt, ist aktuell Bestandteil der polizeilichen Ermittlungen.

Foto: Thorsten Bringezu

