Gasaustritt am Autohof Türkheim: Autobahnzufahrt war gesperrt

An einer Tankstelle an der Autobahn bei Türkheim ist Gas ausgetreten. Die Folge war ein größerer Einsatz der Rettungskräfte am Freitagvormittag.

In Türkheim gab es am Freitagvormittag einen größeren Einsatz von Polizei und Feuerwehr. Der Grund dafür ist ein Gasaustritt an einer Tankstelle am Autohof an der Anschlussstelle der A96 bei Türkheim. Aus Sicherheitsgründen sperrte die Polizei kurz nach 7 Uhr die Autobahnzufahrt. Für etwa eine Stunde mussten sich die Verkehrsteilnehmer im Berufsverkehr eine andere Route suchen. Mehrere Polizeifahrzeuge waren vor Ort. Polizistinnen und Polizisten regelten den Verkehr. Seit 8.15 Uhr ist die Autobahnzufahrt wieder frei. Tankstellengelände bei Türkheim zunächst geräumt, bis klar war, dass keine Explosionsgefahr besteht Mutmaßliche Ursache für den Unfall war laut Polizeisprecher Holger Stabik ein Tanklaster, das sei aber noch nicht endgültig gesichert. Die Polizei geht derzeit von einem Zwischenfall bei dem Entladevorgang aus. Das Tankstellengelände wurde zunächst geräumt, bis klar war, dass keine Explosionsgefahr besteht.

