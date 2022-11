Gelungene Einstimmung auf Weihnachten in Türkheim

Der Weihnachtsmarkt auf dem Schlossplatz in Türkheim gilt als einer der schönsten der Region – auch am 2. Adventswochenende gibt es wieder ein stimmungsvolles Programm.

Er gilt als einer der schönsten Weihnachtsmärkte in der Region: In Türkheim lockt die kleine, aber feine Budenstadt auf dem Schlossplatz auch noch am kommenden Wochenende. Im Wertachmarkt kam der „heilige Mann“, durchs Ludwigstor und traf flankiert vom Orchesterverein, einer großen Engelschar und allerlei wilden Gesellen in der weihnachtlich geschmückten Budenstadt auf dem Schlosshof ein. Dort wurde er schon von vielen hundert Kindern und einer großen Menschenmenge sehnlichst erwartet.

Bildergalerie

35 Bilder So schön ist der Weihnachtsmarkt in Türkheim Foto: Franz Issing

Für ihre Geduld wurden die kleinen Besucher von St. Nikolaus - in seine Rolle schlüpfte Thomas Schid vom Klausenverein – wie üblich mit Apfel, Nuss, und Mandelkern“ belohnt, womit er seine Freude über den überaus herzlichen Empfang ausdrückte. Überhaupt gewann man bei diesem Event den Eindruck, als sei ganz Türkheim und Umgebung mit Kind und Kegel auf den Beinen, um die neue Freiheit nach Corona zu genießen. Auch Bürgermeister Christian Kähler freute sich, dass nach zweijähriger Zwangspause der 33. Weihnachtsmarkt wieder mit gewohnter Besetzung stattfinden konnte. Der Markt Türkheim hat zum Preis von 55.000 Euro zwölf neue Hütten angeschafft hat, die per Gabelstapler transportiert werden können und flexibel einsetzbar sind.

Auf dem Türkheimer Weihnachtsmarkt gibt es nur strahlende Gesichter

Kaufen und staunen war angesagt. Auch an einer offenen Feuerstelle, wo die katholische Jugend und Diakon Gerhard Rummel in die Kunst des Stockbrotbackens einführten. Etwas aus dem Rahmen fiel der Stand des gemeinnützigen Motorradvereins „Street Bunnys“, der Holzfiguren, Modeschmuck und Strickwaren feil bot und deren Mitglieder für die Weihnachtszeit völlig untypisch im Hasenkostüm für Aufsehen sorgten.

Zum Stockbrotbacken am offenen Feuer luden auf dem Markt Türkheims katholische Jugend und Diakon Gerhard Rummel ein. Am kommenden Wochenende lockt der Türkheimer Weihnachtsmarkt erneut zu einem Besuch. Foto: Franz Issing

Keine Angst vor den wilden Begleitern des „heiligen Mannes“ hatten die Engelchen. Foto: Franz Issing

St. Nikolaus trat in Begleitung eines großen Engels auf. Foto: Franz Issing

Auch die jüngsten Besucher kamen auf dem Türkheimer Weihnachtsmarkt nicht zu kurz. Die einen vergnügten sich auf einem historischen Karussell, anderen las in der Bücherei Angelika Kögel märchenhafte Geschichten vor. Türkheims Flora und Fauna verbirgt sich hinter den 24 Türchen eines Adventskalenders, den der Förderkreis anbot. Mit dem Erlös aus der gemeinsamen Aktion mit dem Bund Naturschutz, den Fischereivereinen Bad Wörishofen und Türkheim und dem Landesbund für Vogelschutz, Ortsgruppe Wertachtal, wird ein Aufforstungsprojekt in der Türkheimer Flur finanziert.

Lesen Sie dazu auch

Wie schon am ersten Advent lockt der Türkheimer Weihnachtsmarkt mit seinem historische Ambiente auch am Samstag und Sonntag, 3. und 4. Dezember, wieder mit einem abwechslungsreichen Programm. Samstag, 3. Dezember: Querblech, 19 Uhr: Feuershow „Acrobatica Fantastica – Fireflies“.

Sonntag, 4. Dezember, 15 Uhr: Eröffnung mit der Musikalino-Akkordeon-Gruppe, 16 Uhr: Türkheimer Kinderchor, 17 Uhr: Verlosung der Tombola.