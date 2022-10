Türkheim

08:00 Uhr

Gemeinsam Gas geben für die Energiewende in Türkheim

Plus Carsharing gibt es in Türkheim schon seit acht Jahren - mit Erfolg. Dennoch gibt es immer noch reichlich Möglichkeiten, sich zu beteiligen.

Von Alf Geiger

Die drastisch steigenden Energiekosten machen den Verbraucherinnen und Verbrauchern ernste Sorgen und viele suchen nach Einsparmöglichkeiten. Ganz im Stillen hat sich in Türkheim wie auch in anderen Orten im Unterallgäu seit Jahren eine Möglichkeit zum kostengünstigen Autofahren etabliert: Seit acht Jahren bieten die Türkheimer Vereinsmitglieder von Carsharing Kaufbeuren“ diese Möglichkeit an und haben noch deutliche Potenziale für mehr Nutzerinnen und Nutzer. Türkheim war von Beginn an dabei und auch wenn es die kleinste Gemeinde im Verein ist, hat sich die Idee vor Ort etabliert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

