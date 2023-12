Türkheim

Hund oder Katze als Weihnachtsgeschenk: keine gute Idee

Plus Unterm Christbaum haben Vierbeiner als Geschenk nichts zu suchen, sind sich ehrenamtliche Tierschützerinnen und Tierschützer einig.

Svenja Döhl aus Türkheim engagiert sich in ihrer Freizeit für das Tierheim in Beckstetten, zusammen mit ihrer Mutter und einer Arbeitskollegin. Auch Marion Hemmer-Bachmann vom Seniorenbüro in Türkheim arbeitet ehrenamtlich für den Tierschutz. Auf Anfrage antwortet das Tierheim in Beckstetten, dass „für Kurzentschlossene“ - also für Leute, die im Tierheim nicht schon bekannt sind - in den Wochen vor Weihnachten keine Tiere vermittelt werden. Allerdings können süße Katzenbabys und Hundewelpen auch problemlos über das Internet erstanden werden. Da kann es dann problematisch werden, wenn ahnungslose Interessenten Tiere aus dubioser Quelle erwerben.

Wer sich ein für ein Haustier entscheidet, sollte sich das gut überlegen

„Mein Herz schlägt für Hunde“, sagt Svenja Döhl. Die 32-jährige Tierfreundin ist mit Pferden, Hunden und Katzen in Apfeltrach aufgewachsen und lebt seit 14 Jahren mit ihrer Familie in Türkheim. Sie erzählt von eigenen Erfahrungen aus der Corona-Zeit, als sie einen eigenen, kleinen Hundewelpen privat abgegeben hatte. Der sollte für einen Buben sein. „Sich ein Haustier anzuschaffen, sollte gut überlegt sein“, gab sie den neuen Besitzern zu bedenken, und dass die Arbeit meist an den Müttern hängen bleibe. Dann stellte sich heraus, dass der Sohn kein Interesse mehr am Tier hatte und dass der kleine Hund vernachlässigt wurde. Svenja Döhl nahm ihn zurück, er lebt jetzt bei ihr. Sie erzählt, dass sich solche Situationen auch anderswo ereignet hätten. Nämlich, dass in der Corona-Zeit angeschaffte Haustiere am Ende der Pandemie zurückgegeben wurden oder ins Tierheim kamen – mehr als zu normalen Zeiten.

