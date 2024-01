Im Wertachtal ist im Jahr 2024 ganz schön was los – ein Überblick

Das Jahr 2024 ist erst einige Tage alt, doch die Vorbereitungen für viele Veranstaltungs-Highlights in den Gemeinden im Wertachtal sind längst abgeschlossen.

Das Jahr 2024 wird auch in den Orten im Wertachtal ein Feier-Jahr. Wir haben schon mal die wichtigsten, bislang bekannten Termine herausgesucht. Hier ein Überblick auf die bislang geplanten Großveranstaltungen.

In Türkheim locken Töpfermarkt und Bayerischer Flohmarkt wieder die Massen

Türkheim: Zum „Eierbeagla“ lädt der Klausen- und Traditionsverein am 31. März, um 13 Uhr, im Schloßgarten Türkheim

Der Türkheimer Töpfer- und Kunsthandwerkermarkt lockt am 1., 3., 4. Und 5. Mai.

Der Bayerische Flohmarkt findet am 15., 17., und 18. August statt.

Das Jubiläum 150 Jahre Freiwillige Feuerwehr Irsingen wird am 15./16. Juni, gefeiert.

Die Dorfmeisterschaften der Vereine mit Hoigata finden am 1. September, um 10.30 Uhr am Stockschützenplatz Irsingen statt.

Die Offene Türkheimer Meisterschaft im Sommer-Biathlon findet am 3. Oktober, um 14 auf dem Sportgelände des Joseph-Bernhart-Gymnasiums statt. Veranstalter ist der TV Türkheim.

Im Vereinsheim Irsingen veranstaltet der Musikverein Irsingen sein Weinfest am26. Oktober, um 20 Uhr. Weitere Termine unter tuerheim.de

In Rammingen feiert die Gemeinde ihr 50-jähriges Bestehen

Rammingen: Vom 3.bis 5. April findet das 52. Bezirksmusikfest in Rammingen im Rahmen der Feierlichkeiten „55 Jahre Musikverein“ statt. Am 5. Und 7. April wird dann das 50-jährige Gemeindejubiläum gefeiert. Für beide Veranstaltungen gibt es ein großes Festzelt. Weitere Termine unter rammingen.de

Feuerwehr und Fußballverein feiern in Amberg

Amberg: Das größte Ereignis in Amberg ist in diesem Jahr das doppelte Jubiläum (150 Jahre Freiwillige Feuerwehr Amberg und 75 Jahre Fußballsportverein Amberg) mit Festzelt vom Donnerstag, 20., bis Sonntag, 23. Juni. Das Bockbierfest von Musikkapelle und Motorradfreunden findet am Samstag, 13. April, im Kaisersaal statt. Das Jahreskonzert der Musikkapelle ist am Samstag, 23. November, um 20 Uhr, im Kaisersaal. Weitere Termine unter gemeinde-amberg.de

Jubiläumswochenende in Wiedergeltingen

Wiedergeltingen: Am 23. Juni lädt das Basarteam zum Dorfflohmarkt. Gemeinsam feiern Musik-, Veteranen- und Soldatenverein Wiedergeltingen ein Jubiläumswochenende vom 6. bis 8. September. Dazu werden auch Gäste aus Frankreich erwartet. Am 7. Dezember laden die Gartenfreunde zum Lichterabend am Wiedergeltinger Rathaus. Weitere Termine unter wiedergeltingen.de

Bergmesse in Siebnach lockt am 1. September

Ettringen: Am Wochenende 8./9. Juni findet in Traunried ein MB-Truck-Treffen statt. Am 29. Juni, lädt der Fischereiverein zum Seenachtsfest. Das Sommerfest der Siebnacher Vereine findet am 27./28. Juli statt. Mit vielen Besucherinnen und Besuchern ist bei der Bergmesse des Musikvereins Siebnach am 1. September zu rechnen. Weitere Termine unter ettringen.de