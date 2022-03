Innovations-Auszeichnung für Salamander in Türkheim

Das Türkheimer Unternehmen überzeugt die Jury von Top 100.

Im diesjährigen „Top 100“-Wettbewerb hat das familiengeführte Türkheimer Unternehmen Salamander Window & Door Systems als Ideenschmiede überzeugt und hat das begehrte Siegel 2022 für Innovation verliehen bekommen. Am 24. Juni wird Salamander vom Mentor des Wettbewerbs, dem Wissenschaftsjournalisten Ranga Yogeshwar, persönlich geehrt.

Top 100 nur an besonders innovative Unternehmen wie Salamander Türkheim

Salamander ist aufgrund umfangreicher Entwicklungs- und Investitionsprogramme der vergangenen Jahre in den Fokus des Innovationswettbewerbs Top 100 gekommen und konnte sich im Rahmen eines wissenschaftlichen Auswahlverfahrens, den jeder Teilnehmer durchlaufen muss, erfolgreich durchsetzen.

Salamander definiert mit seiner myWindow_Strategie laut Pressemitteilung „das Fenster als ein erlebbares, begehrliches und nachhaltiges Design-Produkt und versteht dieses dabei als Bindeglied zwischen wertiger Gebäudefassade und anspruchsvollem Interieur-Design.“ Nur wenige und besonders innovative mittelständischen Unternehmen wird dieser Innovationspreis zuteil.

Im Auftrag von Top 100/compamedia, dem Ausrichter des Vergleichs, haben der Innovationsforscher Nikolaus Franke und sein Team Salamander Window & Door Systems anhand von mehr als 100 Innovations-Indikatoren aus fünf Kategorien untersucht: Innovationsförderndes Top-Management, Innovationsklima, innovative Prozesse und Organisation, Außenorientierung/Open Innovation und Innovationserfolg.

Im Grundsatz gehe es in der Top 100-Analyse um die Frage, ob die Innovationen eines Unternehmens nur ein Zufallsprodukt sind oder aber systematisch geplant werden und damit in Zukunft wiederholbar sind. Eine besondere Gewichtung erfährt die Frage, ob und wie sich Neuheiten und Produktverbesserungen am Markt durchsetzen. „Wie sehr ist ein Unternehmen auf Innovation ausgerichtet?

Wie konsequent folgen seine Strukturen diesem Ziel? Bei TOP 100 untersuchen wir das“, erläutert Nikolaus Franke, der wissenschaftliche Leiter von TOP 100. „Die innovativsten Mittelständler erhalten das Siegel. Es zeigt, dass sie hervorragend für künftige Herausforderungen gerüstet sind.“

Salamander versteht sich als Traditionsunternehmen mit Start-up Charakter

Salamander Window & Door Systems versteht sich als Traditionsunternehmen mit Start-up Charakter. Im Rahmen seines Strategieprogramms „S500“ verfolgt die Salamander-Gruppe eine design- & qualitätsführende, nachhaltige Wachstums- und Innovationsstrategie.

In diesem Zusammenhang stellt die Innovationsarbeit einen wichtigen Baustein für die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens dar und um marktkonforme Fensterlösungen anzubieten. „Mit Innovationen, Qualität, Funktion und Design schreiben wir die Erfolgsgeschichte von Salamander weiter und bringen die Tradition auf zukunftsweisende Wege.“ Daher ist es laut Unternehmensleitung „immer wieder ein toller Erfolg, wenn unser Engagement ausgezeichnet wird, gerade mit diesem besonderen Innovationspreis. Wir sind daher ganz besonders stolz auf diese Teamleistung“, sagen die beiden Chefs der familiengeführten Unternehmensgruppe aus Türkheim, Götz und Till Schmiedeknecht.