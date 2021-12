Kunstvolle Abwechslung zwischen den Jahren in Türkheim

Plus Mit einer neuen Ausstellung trotzt die Türkheimer Galerie von Franz Epple den Problemen für Künstlerinnen und Künstler in der Pandemie.

Kunstschaffende haben es derzeit, wie viele andere auch, nicht leicht. Und die, die Kunst für Besucherinnen und Besucher zugänglich machen wollen, auch nicht. Die Galerie Angelika und Franz Epple in Türkheim hat es trotzdem gewagt, eine neue Ausstellung in der Frühlingstraße 6 vorzubereiten. Die Herausforderung sei groß gewesen, sagt Franz Epple, aber gerade deswegen tue er es auch. „Um dieser Pandemiezeit einen Sinn zu geben.“