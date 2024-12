Mann fährt offenbar ungebremst in ein Auto, das an der Ampel steht

Erst wurde die Polizei am Freitagnachmittag zu einem Auffahrunfall nach Türkheim gerufen, dann stellte sich heraus, dass noch mehr im Argen lag: Laut Polizei war ein 29-Jähriger „wohl ungebremst“ in ein Auto gefahren, das gerade an einer Ampel stand. Dessen 39 Jahre alte Fahrerin blieb glücklicherweise unverletzt, ebenso wie der 29-Jährige. Den Polizeibeamten teilte der Mann mit, keinen Führerschein zu haben. Doch damit nicht genug: Die Polizei musste vor Ort zudem feststellen, dass er „mit weit über 1,5 Promille unter beträchtlichem Alkoholeinfluss stand“, wie es im Pressebericht heißt. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit, der Schaden beläuft sich auf rund 15.000 Euro. Den Mann erwartet nun eine Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahrens ohne Fahrerlaubnis. (mz)

