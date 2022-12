Türkheim/Mindelheim

vor 6 Min.

170 Einsprüche gegen Wertach-Probestau in Türkheim

Plus Nachdem die Frist für Einwendungen abgelaufen ist, sind jetzt die Behörden am Zug. Wie lange die rechtliche und fachliche Prüfung der 170 Einwendungen dauern wird, ist noch nicht absehbar.

Von Alf Geiger

Insgesamt 170 Einwendungen gegen den geplanten Probestau der Wertach vor dem Wasserkraftwerk bei Türkheim sind beim Landratsamt eingegangen. Wie Pressesprecherin Sylvia Rustler auf Anfrage unserer Redaktion mitteilte, werden die eingegangenen Einwendungen zunächst vom Sachgebiet Wasserrecht am Landratsamt gesichtet. Anschließend werden die rechtlichen Einwendungen vom Sachgebiet Wasserrecht geprüft. Die fachlichen Einwendungen, also wasserwirtschaftliche oder naturschutzfachliche Belange sowie Einwendungen, die die Fischerei betreffen, prüfen das Wasserwirtschaftsamt Kempten, die Untere Naturschutzbehörde am Landratsamt und die Fischereifachberatung des Bezirk Schwaben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

