Monster-Trucks in Türkheim machen alles platt

Autorecycling der besonderen Art bot das Familienunternehmen Frank mit ihren beiden Jungs und ein paar gleich gesinnten Freunden auf dem Autohof an der A96-Ausfahrt Türkheim/ Bad Wörishofen am Sonntagnachmittag. Eine Entsorgungsgebühr entfällt, und man kann sich sicher sein, dass das Altfahrzeug in den besten Händen ist. Es beginnt mit Reifen mordenden Dragsterstyle-Speeds, teils im Rückwärtsgang und Synchron-Pirouetten, die den Parkplatz in blauen Rauch hüllen.

Wenn ein Monster-Truck über ein Auto walzt, bleibt nur noch ein Blechhaufen übrig. Foto: Reinhard Stegen

Fahrten auf zwei Rädern in Formation zeigten das artistische Niveau der Fahrer. Interessant ist auch zu sehen, wenn einer der Frank-Brüder per Auto von einem Holzgerüst „geschossen“ wird: Er steht für einen Moment scheinbar in der Luft, um dann harmlos und unspektakulär auf den Füßen zu landen.

Auf zwei Rädern durch die Gegend düsen: für die Stunt-Fahrer kein Problem. Foto: Reinhard Stegen

Da sieht der Crash mit einem recyclefähigen Altfahrzeug schon wilder aus: Es wirbelt durch die Luft, um der Metallrückgewinnung im Hochofen ein erhebliches Stück näherzukommen. Doch es geht noch mehr, und das erledigen dann die Monster-Trucks – einer mit einem 700 PS-Schiffsdiesel ausgestattet – zum Schluss. Sie schaffen, was eine Metallpresse in dieser Perfektion kaum schaffen könnte: eine passgenaue Portion Blech zur Weiterverarbeitung.

Mehrere hundert Zuschauer lockte das PS-Spektakel zum Türkheimer Autohof. Foto: Reinhard Stegen