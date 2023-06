Müllcontainer in Türkheim geht in Flammen auf

Dem schnellen Eingreifen der Türkheimer Feuerwehr ist es zu verdanken, dass der Brand eines Müllcontainers am Montag glimpflich abgelaufen ist.

Der Müllcontainer auf einem Parkplatz in der Wörishofer Straße in Türkheim hatte laut Polizei am Montagvormittag aus bislang unbekannten Gründen Feuer gefangen.

Dank der Türkheimer Feuerwehr konnte der Brand schnell gelöscht werden

Dank der Feuerwehr konnte der Brand schnell gelöscht und somit ein größerer Schaden verhindert werden. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 3.000 Euro. (mz)