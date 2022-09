Neubau geplant: Kunststoff-Recycling bald in Türkheim?

Plus An der A96 bei Türkheim soll ein Betrieb entstehen, der bis zu 50 Arbeitsplätze bietet. Gewerbesteuer jetzt schon auf Rekordkurs.

40 bis 50 neue Arbeitsplätze und Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer – darauf kann sich die Marktgemeinde freuen, wenn ein neuer Betrieb an der A96 fertiggestellt ist. Der Marktrat hat jetzt über Details der Ansiedlung diskutiert.