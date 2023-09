Radweg und Straßenquerung: Alte B18 ab Montag gesperrt

An der Staatsstraße 2518 – besser bekannt als alte B18 –werden ein Fahrradweg und eine Querungshilfe gebaut. Dazu wird die Straße ab Montag wochenlang gesperrt.

Um die Verkehrssicherheit sowie den Verkehrsfluss an der Staatsstraße 2518, im Bereich der Eisenbahnüberführung westlich von Türkheim, zu verbessern, habe sich das Staatliche Bauamt Kempten dazu entschieden, einen straßenparallelen Radweg inklusive Querungshilfe als Lückenschluss zu den bestehenden Radwegen herzustellen, heißt es in einer Pressemitteilung. Zudem werden beidseitig Linksabbiegestreifen, welche dem anliegenden Gewerbe dienen, nachgerüstet. Die Bauarbeiten und die damit verbundene Vollsperrung der St 2518 beginnen ab Montag, 18. September. Die Vollsperrung werde voraussichtlich drei Wochen andauern, so das Straßenbauamt. Anschließend werden die restlichen Arbeiten unter Verkehr durchgeführt.

Lückenschluss des Radweges an der alten B18 zwischen Kläranlage und Firma Finsterwalder

Infolge des immer weiter zunehmenden Radverkehrsanteils soll der Radweglückenschluss entlang der Staatsstraße 2518, im Bereich zwischen der Kläranlage und des Firmengeländes der Firma Finsterwalder, hergestellt werden. Nachdem der von Westen kommende Bestandsradweg sowie der neu geplante Geh- und Radweg südlich der Staatsstraße verlaufen und der östliche Bestandsradweg nördlich der St 2518 liegt, ist aus Verkehrssicherheitsgründen eine Querungshilfe zum sicheren Überqueren der Staatsstraße notwendig. Parallel dazu werden zwei Linksabbiegestreifen hergestellt. Diese sollen gewährleisten, dass sowohl der von Osten als auch von Westen kommende gewerbliche Verkehr sicher und ohne Beeinflussung des Verkehrsflusses in die Firmengelände einfahren kann.

Drei Wochen lang wird die St 2518 vollständig gesperrt, danach wird der Verkehr einspurig an der Baustelle vorbeigeleitet

Der aktuelle Umleitungsplan wird frühzeitig auf der Homepage des Staatlichen Bauamt Kemptens veröffentlicht und kann jederzeit eingesehen werden. Das Staatliche Bauamt ist sehr bemüht, die Verkehrseinschränkungen so kurz und gering wie möglich zu halten und bittet um Beachtung der Verkehrssicherungsmaßnahmen sowie um gegenseitige Rücksichtnahme auf den Straßen.

Damit die Arbeiten ordnungsgemäß und verkehrssicher durchgeführt werden können und zudem die Bauzeit so gering wie möglich gehalten wird, ist die St 2518 während der ersten drei Bauwochen im Bereich zwischen der Kläranlage und der Eisenbahnüberführung vollgesperrt. Während dieser Zeit wird der von Osten kommende Verkehr auf der St 2015 nach Norden bis zum Kreisverkehr St 2015 – MN 2 – Ramminger Str. geleitet. Von dort führt die Umleitung auf der MN 2 und anschließend auf der MN 23 nach Süden. Die Verkehrsführung sei für die umgekehrte Richtung identisch, so das Straßenbauamt. (mz)

