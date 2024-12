Sarah Venus leitet das Kreis-Seniorenwohnheim St. Martin in Türkheim

Sarah Venus hat Anfang November die Leitung des Kreis-Seniorenwohnheims St. Martin in Türkheim übernommen. Das Seniorenheim in Trägerschaft des Landkreises Unterallgäu bietet 133 Menschen einen Ort für den Lebensabend. Venus betont, sie freue sich auf die neue Aufgabe, zumal sie das Team der Einrichtung teilweise bereits kenne. Vor vielen Jahren absolvierte sie ein Pflegepraktikum in der Einrichtung. „So war der Grundstein gelegt, mich für eine Tätigkeit in der Pflegebranche zu entscheiden“, sagt sie. Nach ihrer Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflegerin studierte sie Pflegemanagement. Zuletzt war sie mehrere Jahre in einer leitenden Position in der Kurzzeitpflege tätig. Der neuen Heimleiterin gefällt in der Einrichtung im Kapuzinerweg vor allem „das gute Miteinander“, heißt es in einer Pressemitteilung. (mz)

St. Martin Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Türkheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Seniorenheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis