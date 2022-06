Türkheim

Sie helfen schnell, wenn es um Leben und Tod geht

Eine durchwegs positive Bilanz seit der Einführung des First Responder in der VG Türkheim zogen jetzt (von links): Bürgermeister Christian Kähler, Daniel Lesti (Feuerwehr Türkheim), Markus Wexel (BRK Bereitschaft Türkheim) und Raphael Bögge (Feuerwehr Irsingen).

Plus First Responder sorgen im Raum Türkheim seit einem halben Jahr für schnelle Ersthilfe bei medizinischen Notfällen. Zeit für eine Zwischenbilanz.

Von Alf Geiger

Seit einem halben Jahr ist der sogenannte „First Responder“ im Raum Türkheim im Einsatz und macht seiner neudeutschen Bezeichnung alle Ehre: Schon 83 Mal waren die Retterinnen und Retter des First-Responder-Teams der Feuerwehr Türkheim in diesen sechs Monaten als erste am Einsatzort. Und weil es in medizinischen Notfällen – etwa bei Herzinfarkten oder schweren Sturzverletzungen – sehr oft auf wenige Minuten ankommt, hat es sich auch aus Sicht von Türkheims Bürgermeister Christian Kähler mehr als gelohnt, dass diese zusätzlichen Teams das Rettungswesen im Wertachtal für eine nachweisbarte Verbesserung der Rettungssituation sorgen.

