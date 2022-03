Türkheim

Stadler Metalle setzt auf den Standort Türkheim

Plus Die Firmengründer Gabriele und Hubert Stadler haben sich zurückgezogen und die Firmenanteile an die Luxemburger Ceratizit-Gruppe verkauft, Thomas Wenger hat die Unternehmensleitung übernommen.

Von Alf Geiger

Die rund 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Firma Stadler Metalle in der Unterfeldstraße 4 im Gewerbegebiet bei Irsingen haben jetzt einen neuen Chef: Nachdem das Ehepaar Gabriele und Hubert Stadler in den Ruhestand verabschiedet wurde und seine Anteile an die Ceratizit-Gruppe in Luxemburg verkauft hat, hat Thomas Wenger (43) die Geschäftsleitung übernommen. Er macht deutlich: „Der Verkauf hat nur positive Auswirkungen auf unsere Firma, der Standort Türkheim ist und bleibt sicher“, so Wenger im Gespräch mit unserer Redaktion.

