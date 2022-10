Trinkwasser: Ist die Ursache für die Verunreinigung gefunden?

Bürgermeister Christian Kähler wartet noch auf die Untersuchungsergebnisse, hofft aber auf ein schnelles Ende der Abkochverordnung.

Noch am Donnerstag sollen im Türkheimer Rathaus die ersten Ergebnisse der Trinkwasserproben eintreffen. Mit weiteren Untersuchungsergebnissen rechnet Bürgermeister Christian Kähler dann am Freitag, wie er auf Anfrage unserer Redaktion mitteilt: „Wir haben vermutlich die Ursache gefunden“, ist Kähler erleichtert. Wahrscheinlich handle es sich um einen verunreinigten Entnahmehahn für die Beprobungen, so Kähler.

Türkheims Bürgermeister hofft, dass die Abkochverordnung für das Türkheimer Trinkwasser bald aufgehoben werden kann

Dieser wurde am Mittwoch ausgetauscht: „Im Trinkwasserkreislauf sind die Werte alle in Ordnung und dies werden die Ergebnisse zeigen.“ Nähere Infos will Kähler dann am Freitag veröffentlichen, aber er ist optimistisch: „Es sieht gut aus, dass wir diesmal die Ursache schnell gefunden haben und die Abkochanordnung hoffentlich die nächsten Tage wieder aufgehoben werden kann.“

Lesen Sie dazu auch