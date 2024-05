Türkheim

Investitionen stehen an: Türkheim muss den „Sparstrumpf“ öffnen

Die Sanierung des Kanalnetzes wird Türkheim auch in den kommenden Jahren finanziell belasten. Diese und andere Investitionen sorgen dafür, dass die Gemeinde an ihr Erspartes herangehen muss.

Plus Am Donnerstag zimmert der Gemeinderat einen Haushaltsplan für das laufende Jahr. Kämmerer Hiemer hat zwar clever vorgesorgt, muss aber auf das Festgeldkonto zurückgreifen.

Von Alf Geiger

Die gute Nachricht: Die Gemeinde Türkheim wird in diesem Jahr keine neuen Schulden aufnehmen müssen. Kämmerer Claus-Dieter Hiemer wird dem Türkheimer Gemeinderat in der Sitzung Donnerstag, 16. Mai, um 19 Uhr im Sieben-Schwaben-Saal der Ludwig-Aurbacher-Mittelschule (Oberjägerstraße 7) ein solides Zahlenwerk für das laufende Haushaltsjahr präsentieren, das keine besonderen und schon gar keine bösen Überraschungen birgt.

Türkheims Kämmerer Claus-Dieter Hiemer. Foto: Photo Ruth

Hiemer ist optimistisch, weiß aber auch um die Herausforderungen der Zukunft: „Noch scheint die Sonne über Türkheim, aber die Wolken werden mehr und dunkler!“ Angesichts der „anhaltend schwierigen Rahmenbedingungen“ (Kriege, Rezession, Inflation) sei der Haushalt 2024 „besser als noch im Vorjahr erwartet und wir können eigentlich ganz zufrieden sein“, so Hiemer im Vorfeld der Haushaltsberatungen auf Anfrage unserer Redaktion. Aber Hiemer bremst die Euphorie gleich wieder: „Maßgeblich zum Haushaltsausgleich in 2024 trägt deshalb ein kräftiger Griff in die Rücklagen bei, aus denen wir rund 3,2 Millionen Euro entnehmen werden.“

