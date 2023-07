Nach Entlassung: Türkheim sucht einen neuen Marktbaumeister

Plus Nachdem sich der Markt Türkheim von einem Mitarbeiter wegen Untreue getrennt hat, wird ein Nachfolger gesucht. Der Angeklagte akzeptiert den Strafbefehl nicht.

Die Gemeinde Türkheim sucht dringend einen Marktbaumeister. Auf der Homepage ist unter der Rubrik „Stellenangebote“ das Anforderungsprofil an die neue Führungskraft beschrieben. Und die Wertachgemeinde erwartet eine ganze Menge vom neuen Marktbaumeister – neben der fachlichen Qualifikation sind unter anderem auch Zuverlässigkeit, Verantwortungsbewusstsein, Einsatzbereitschaft, Bürgerfreundlichkeit sowie kollegiale und freundliche Umgangsformen gefordert. Die Bewerbungsfrist läuft diese Woche aus. Die Suche wurde nötig, weil der bisherige Amtsinhaber wegen des Verdachts der Untreue in mehreren Fällen angezeigt worden war. Und der Fall ist noch nicht abgeschlossen.

Der Markt Türkheim hat sich von seinem langjährigen Mitarbeiter getrennt. Das Amtsgericht Memmingen hatte einen Strafbefehl erteilt, zu dem der Angeklagte Stellung nehmen konnte. Wie das Amtsgericht jetzt auf Anfrage unserer Redaktion mitgeteilt hat, kommt es zu einem öffentlichen Prozess. Der Angeklagte habe Einspruch gegen den Strafbefehl eingelegt. Ein Termin zur Hauptverhandlung wurde jedoch noch nicht festgesetzt.