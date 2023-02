Türkheim

18:30 Uhr

Türkheimer Moscheeverein startet Hilfsaktion für Erdbebenopfer

Plus Angst um Angehörige im Katastrophengebiet: Am Sonntag werden in der Türkheimer Moschee Kaffee und Kuchen verkauft und Spenden und Hilfsgüter gesammelt.

Von Alf Geiger

Nichts Neues. Nevin Özsamanli schaut immer wieder auf ihr Smartphone. Ihr Blick schweift rüber zum Fernseher. Dort laufen in Endlosschleife die Bilder und Reportagen aus dem Katastrophengebiet in der Türkei und Syrien. Nevin Özsamanli sitzt in ihrem Wohnzimmer in ihrem Haus in Ettringen und versucht, sich auf das Gespräch zu konzentrieren. Sie erzählt von ihren Schwestern Birten und Nuray, deren fünf Kindern, von ihrem Vater Mehmet, der als Gastarbeiter 1973 nach Ettringen kam, hier lebte und arbeitete, eine Familie gründete. Nach dem Tod seiner Frau ist er wieder zurück in die Türkei, in seine Heimatstadt Gaziantep, wo auch seine beiden Töchter Birten und Nuray inzwischen leben. Beide sind in Ettringen aufgewachsen und haben dann in der Türkei eine eigene Familie gegründet.

