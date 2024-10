Unfall auf A96: Auto verliert auf der Autobahn seinen Anhänger

Mit dem Schrecken davongekommen ist am Samstagnachmittag ein 64-jähriger Autofahrer, der auf der A96 plötzlich seinen Anhänger verlor. Laut Polizei fuhr der Mann mit seinem Pkw-Gespann an der Anschlussstelle Bad Wörishofen auf die Autobahn in Richtung München auf, als der Anhänger kurz nach dem Beschleunigungsstreifen ins Wanken geriet, sich von der Anhängerkupplung löste und auf den Seitenstreifen kippte. Der Fahrer blieb unverletzt, der Anhänger wurde an der Achse und den Reifen beschädigt, konnte aber wieder aufgerichtet werden. Ob an der Fahrbahndecke ein Schaden entstanden ist, wird durch die Autobahnmeisterei Mindelheim noch überprüft. Der Schaden am Anhänger beträgt etwa 2000 Euro. (mz)

