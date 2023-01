Vogelschützer in Türkheim wählen neuen Vorstand

Plus Wechsel im Vorstand bei der LBV-Ortsgruppe Wertachtal: Wer künftig den Verein führt.

Nach zwei Jahren Pause traf sich ein Dutzend Mitglieder des Landesbundes für Vogelschutz (LBV) der Ortsgruppe Wertachtal zur Jahresversammlung in Türkheim. Berichtet wurde durch den Vorsitzenden Leo Rasch von den Projekten und Aktionen in dieser Zeitspanne. Bei den Vorstandswahlen ergaben sich nur eine kleine Verschiebung und eine neue Schriftführerin.