Weihnachtsmarkt in Türkheim 2023: Termin, Programm und Höhepunkte

Im Schlosshof in Türkheim findet 2023 wieder der Weihnachtsmarkt statt. Hier erfahren Sie mehr über Öffnungszeiten, Programm und Höhepunkte.

Termin und Öffnungszeiten des Weihnachtsmarkts in Türkheim

Der 34. Weihnachtsmarkt im Schlosshof in Türkheim findet am 1. und 2. Adventswochenende statt, also am 2. und 3. Dezember sowie am 9. und 10. Dezember. Die Öffnungszeiten sind jeweils Samstag, 16 bis 20 Uhr, sowie Sonntag, 15 bis 20 Uhr.

Höhepunkte des Weihnachtsmarkts in Türkheim

Zu den Höhepunkten des Weihnachtsmarkts in Türkheim gehören der Nikolauseinzug und die Feuershow. Es gibt Stockbrot, einen großen Adventskalender und ein Nostalgie-Karussell. Auch eine Verlosung erwartet die Besucherinnen und Besucher.

Das Programm des Türkheimer Weihnachtsmarkts

Auf dem Türkheimer Weihnachtsmarkt im Schlosshof ist einiges geboten. Hier ist das Programm.

Samstag, 2. Dezember

16 Uhr: Eröffnung des Weihnachtsmarkts

18 Uhr: Nikolauseinzug mit Grußwort des Ersten Bürgermeisters Christian Kähler und mit dem Türkheimer Orchesterverein

und mit dem Türkheimer Orchesterverein 18.45 Uhr: Auftritt des Türkheimer Orchestervereins

Sonntag, 3. Dezember

15 Uhr: Eröffnung des Weihnachtsmarkts mit der Musikschule Türkheim



mit der Musikschule 16.15 Uhr: Türkheimer Kinderchor

17 Uhr: Irsinger Musikverein



19 Uhr: Angelberger Alphornbläser

Samstag, 9. Dezember

16 Uhr: Eröffnung des Weihnachtsmarkts

17 Uhr: Rentnerstammtisch

17 Uhr: Märchenstunde im Advent für Kinder in der Bücherei mit Angelika Kögel

18 Uhr: Erwachsenenbläserklasse Lindenberg

19 Uhr: Feuershow Acrobatica Fantastica - Fireflys

Sonntag, 10. Dezember