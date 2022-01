Türkheim

14:00 Uhr

Wer traut sich gegen Türkheims Bürgermeister Kähler ran?

Plus Am Donnerstag bestimmt der Türkheimer Marktgemeinderat den Termin für die Wahl des Bürgermeisters. Lange nach CSU und SPD legen sich auch die anderen Fraktionen fest. Mehr oder weniger.

Von Alf Geiger

Es wird wohl ein Sonntag im Juni sein, an dem die Wählerinnen und Wähler in Türkheim an die Urnen gerufen werden. Wann genau, das legt der Türkheimer Marktgemeinderat in der Donnerstagssitzung um 19 Uhr im Sieben-Schwaben-Saal (Oberjägerstraße 7) fest. Noch ist allerdings nicht ganz sicher, ob die Wählerinnen und Wähler auf ihrem Stimmzettel überhaupt eine Auswahl treffen können – oder ob es tatsächlich eine „Wahl ohne Auswahl“ mit nur einem Kandidaten gibt. Derzeit spricht vieles dafür.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

