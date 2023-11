Auf dem Balkon eines Mehrfamilienhauses bricht ein Feuer aus

In Tussenhausen hat der Balkon eines Mehrfamilienhauses gebrannt – und einen größeren Rettungseinsatz ausgelöst. Brandursache könnte eine Zigarette gewesen sein.

Zu einem größeren Rettungseinsatz ist es am späten Freitagabend in einem Mehrfamilienhaus in Tussenhausen gekommen: Eine 30-Jährige hatte auf ihrem Balkon Flammen und starken Rauch bemerkt. Sie setzte einen Notruf ab und verließ mit den übrigen Bewohnern das Gebäude. Die insgesamt 51 Einsatzkräfte der Feuerwehren Tussenhausen, Mattsies, Ettringen und Mindelheim brachten den Brand schnell unter Kontrolle und konnten verhindern, dass die Flammen auf das Haus übergriffen. Auch zwei Rettungswagen und zwei Streifen der Polizeiinspektion Bad Wörishofen waren vor Ort. Wie die Polizei mitteilt, wurde niemand verletzt. Der Sachschaden beschränke sich auf einen kleinen Teil des Holzbodens des Balkons und belaufe sich einer ersten Schätzung zufolge auf einen niedrigen vierstelligen Betrag. Auslöser des Brandes könnte eine nicht richtig gelöschte Zigarette gewesen sein. (mz)