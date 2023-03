"Bauer sucht Frau" feiert auf der Theaterbühne Premiere

Der Theaterverein Tussenhausen begeistert sein Publikum nach dreijähriger Pause gleich mit zwei Stücken. Was die Zuschauerinnen und Zuschauer erwartet.

Sie sind im stattlichen Mannesalter, die Brüder Leo (Gerd Stoll) und Luis Luger (Christian Waltenberger) und ihr Freund Richard Rössle (Andreas Hieber). Leo und Luis bewirtschaften ihre Höhe erfolgreich mit ihrer Schaf- und Schweinezucht. Richard, den sie seit Kinder- und Jugendtagen Radl-Ritchie nennen, träumt immer noch, ganz wie vor 25 Jahren, vom Sieg bei der Tour de France. Eigentlich sind sie mit ihrem Leben und dem, was sie erreicht haben, zufrieden. Nur eigentlich? Nun, etwas sehr Wesentliches fehlt ihnen zu ihrem Glück – die richtige Frau an ihrer Seite. Doch wie sollen sie diese finden?

Sie erinnern sich an ihre Jugendtage, an ihre Streiche, aber auch an Betty, an die Wirtstochter aus der Kneipe in ihrem Dorf. Damals, 1997, hatten sie mit ihren Steinschleudern die Fenster vom Stall von Bauer Riederle eingeworfen, sich in der Kneipe bei Betty versteckt und auch das Thema "Mädchen" diskutiert. In dem heiteren Vor-Schauspiel des Tussenhausener Jugendtheaters schrieb Autor Uli Weise die Geschichte, wie sie sich damals zugetragen haben könnte.

Für beide Stücke des Theatervereins Tussenhausen gab es den verdienten kräftigen Applaus

Bei der Unterhaltung der Jugendlichen in der Kneipe träumt Leo seufzend von Rosa und verrät, dass er schon mal mit ihr geredet habe. Luis ist sich sicher: "Du meinst eine andere Rosa. Meine Rosa ist ein absoluter Hingucker! Wenn sie geht, schwingt sie ihren Hintern so von rechts nach links … – und ihre Haut ist so rosa." Ritchie mischt sich ein und meint: "Ich glaube, ihr redet aneinander vorbei." Luis sagt stolz: "Meine Rosa ist eine Prachtsau und steht im Stall von meinem Vater. Wiegt 180 kg. Alles am rechten Fleck."

In einem Vorstück zeigen die Nachwuchsschauspieler des Theatervereins Tussenhausen die Vorgeschichte des eigentlichen Stücks: Jakob Sonntag gibt darin den jungen Leo Luger, Jakob Rehm spielt Richard Rössle, Valentina Urlbauer Betty Bäuerle und Moritz Knie Luis Luger (von links). Foto: Maria Schmid

Das Publikum in der Mehrzweckhalle der Grundschule in Tussenhausen war schon von dem kleinen Stück "In Sachen Mädchen" begeistert. Die anschließende Premiere von "Landeier – Bauern suchen Frauen" von Frederik Holtkamp sorgte für noch mehr Lacher, und am Ende applaudierte das Publikum mehr als verdient kräftig.

Richard Rössle (Andreas Hieber), Leo (Gerd Stoll) und Luis Luger (Christian Waltenberger, von links) wollen ihr Junggesellendasein aufgeben. Dabei spielt auch Wirtstochter Betty (Simone Stoll) eine wichtige Rolle. Foto: Maria Schmid

Das überraschende Ende dieses turbulenten Stückes wird an dieser Stelle natürlich nicht verraten, nur so viel: Aus den Buben sind gestandene Mannsbilder geworden, die keine Mühen scheuen, eine Frau kennenzulernen. Ob Kontaktanzeigen oder die Partnersuche im Internet, es will einfach nicht gelingen. Keine beißt an. Dann kommt die Idee auf, Videos zu drehen, sich offen vorzustellen und auch ihre ländliche Situation zu zeigen. Das wiederum führt zu komischen Situationen, die auf einer Leinwand neben der Bühne gezeigt werden. Einfach köstlich!

Das neue Stück des Theatervereins Tussenhausen glänzt mit vielen Überraschungsmomenten

Sabrina Knie taucht als Postbotin Gertrud Schulze auf und mischt tüchtig mit. Wirtstochter Betty (Simone Stoll) vermietet zudem ein Zimmer an die Studentin Lavinia Voigt (Melissa Nieberle). Beide haben eine ganz besondere Idee, wie die drei heiratslustigen Männer ans Ziel kommen könnten. Was dann folgt, ist so herrlich komisch, dass die Gäste im Saal aus dem Lachen nicht mehr herauskommen. Die vielen Überraschungsmomente und Szenen sorgen dafür, dass dieses Theaterstück gewiss noch lange in Erinnerung bleiben wird.

Mit Schaf- und Schweinzucht kennen sich Leo und Luis Luger (Gerd Stoll und Christian Waltenberger) aus – mit Frauen dagegen weniger. Foto: Maria Schmid

Der Theaterverein Tussenhausen mit ihrer ersten Vorsitzenden Claudia Wenger zeigt nach drei Jahren Abstinenz, dass in der Theaterszene im Unterallgäu wieder mit ihnen zu rechnen ist. Neu ist die Besetzung des Regisseurs. Jochen Zettler hat mit seinem Regie-Debüt eine großartige Arbeit geleistet. Als Souffleuse bei den Erwachsenen ist Michaela Waltenberger präsent. Alexandra Paul hat bei den Jugendlichen diesen Part übernommen. Margot Nieberle ist hier die Spielleiterin. Die technische Leitung hat Florian Lechner. Für die Maske zeichnen Christine Schächer und Theresa Hieber verantwortlich.

Weitere Spieltermine sind: