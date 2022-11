Tussenhausen

vor 18 Min.

Damit die Orgel in Tussenhausen nicht länger hustet

Plus Bei einem Benefizkonzert in der Kirche spendeten die Gäste großzügig für eine Reparatur des Instrumentes.

Von Maria Schmid

Was tun, wenn es der Orgel nicht mehr gut geht? Wie kommt es, dass sie „hustet“? Da gibt es gewiss sehr viel zu tun. Aus diesem Grund soll die Orgel der Pfarrkirche St. Martin in Tussenhausen von Schmutz und Staub befreit werden. Pfarrer Richard Dick hatte die Bürger und Bürgerinnen zu einem besonderen Konzert in die Kirche eingeladen. Er führte ein Gespräch mit dem Heiligen Martin und der Orgel. Er war erstaunt, was er da erfuhr. Die Orgel meinte: „Wenn der Heilige Martin heute schon spricht, kann ich mich ja auch mal zu Wort melden… Weißt du, ich bin sonntags wie werktags im Einsatz. Und ich erklinge gerne. Aber wie es in mir aussieht, das weiß kaum einer.“ Der Pfarrer fragte nach, die Orgel hustete leicht und meinte: „Ich bin total verstaubt. Ich bräuchte mal eine gründliche Reinigung! Das kostet aber eine Menge Geld.“ Pfarrer Dick sagte ihr, es gebe schon Geld, aber das sei noch in den Geldbeuteln der Leute. Da hatte der Heilige Martin eine Idee: „Lieber Pfarrer Dick, du könntest jetzt die Leute ans Teilen erinnern …“

