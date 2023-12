Feuerwehr muss brennenden Altkleidercontainer löschen

In Tussenhausen hat ein Altkleidercontainer gebrannt.

Ein Altkleidercontainer an der Oberen Viehweide in Tussenhausen ist am Donnerstagabend aus bislang unbekanntem Grund in Brand geraten. Das Feuer wurde von rund 25 Einsatzkräften der Feuerwehr Tussenhausen gelöscht. Laut Polizei entstand ein Schaden von rund 2.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bad Wörishofen unter der Telefonnummer 08247/9680-0 zu melden. (mz)