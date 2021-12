Tussenhausen

17:36 Uhr

Kindergarten in Tussenhausen: Erweiterung beschlossen

Der Kindergarten in Tussenhausen wird erweitert. Der Gemeinderat hat dem Bauantrag geschlossen zugestimmt.

Von Dominik Schätzle

Die Planung für den Anbau des Kindergartens in Tussenhausen ist abgeschlossen. Somit kann der Bau nun realisiert werden. Der Marktgemeinderat hat in seiner vergangenen Sitzung dem Bauantrag geschlossen zugestimmt. Zuvor hatte Martina Weiser vom Architekturbüro Schuster die Pläne in der endgültigen Fassung vorgestellt.

